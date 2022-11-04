Война в Украине и западные санкции добьют экономику России – Reuters

Расходы на мобилизацию России и влияние западных санкций могут привести к провалу в прогнозах правительства по бюджету и истощению резервов Москвы до самого низкого уровня за последние годы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на расчеты аналитиков.

По данным издания, такой удар по финансам создаст еще большую нагрузку на ресурсы Кремля, поскольку президент РФ Владимир Путин стремится и дальше финансировать войну и готовится к возможному переизбранию в 2024 году. После восьми месяцев войны РФ составила бюджет на 2023 год, в котором не учитываются расходы на недавний призыв 300 000 резервистов и объявленную аннексию четырех украинских областей.

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Хотя сначала российская экономика относительно хорошо выдержала волны наложенных на нее западных санкций, их влияние начинает проявляться – если не в оценках правительства, то в оценках аналитиков.

"Макроэкономический прогноз, на котором основывается бюджет, был рассчитан до мобилизации, – сказала эксперт Александра Суслина. – Он не учитывает новых санкций и, следовательно, не отражает реальности".

Согласно официальным российским прогнозам, ВВП в следующем году упадет на 0,8%, тогда как опрос аналитиков, проведенный агентством, прогнозирует сокращение экономики на 2,5%. Всемирный банк ожидает сокращения на 3,6%.

Минфин России ожидает, что дефицит бюджета на следующий год почти удвоится по сравнению с этим годом и составит 3 трлн рублей, или 2% ВВП. Аналитики госбанка ВТБ прогнозируют разрыв в еще большем размере 4–4,5 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что вторжение в Украину вернуло российскую экономику на четыре года назад за один квартал после нападения. Новые риски для экономики РФ создают и противостояния по поставкам энергоносителей в Европу.

Напомним, в России произошел дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте впервые от прошлого века, что стало кульминацией все более жестких западных санкций, перекрывших пути платежей зарубежным кредиторам. Сама Россия отказывается признать дефолт и заявляет, что у нее есть средства, чтобы покрыть какие-либо счета. Впоследствии власти объявили, что перейдут на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в размере $40 миллиардов в рублях, критикуя "форсмажорную" ситуацию, которую, по ее словам, искусственно создал Запад.

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