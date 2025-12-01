Война вызвала дефицит рабочей силы в Украине: кто сейчас самый востребованный

Поиск / © Pixabay

Украинская экономиканаходится под давлением из-за резкого сокращения кадровых ресурсов, что одновременно влияет как на оборонный сектор, так и на гражданские отрасли.

Об этом говорится в материале Радио Свобода

По данным издания, мобилизация, выезд населения и случаи уклонения от службы привели к тому, что предприятия по всей стране фиксируют нехватку работников. В ряде городов мужчин призывного возраста практически не осталось.

Экономист Олег Пендзин заявил RFE/RL: "Дефицит людей с техническими навыками и образованием является катастрофическим". По информации Государственного центра занятости, наиболее ощутимая нехватка кадров наблюдается в образовании, транспорте, металлообработке, мебельном производстве и энергетике.

Политолог Константин Батожский отметил, что предприятия находятся в состоянии постоянной неопределенности: "Вашего работника могут мобилизовать в любой момент, и это проблема".

В городке Маков Хмельницкой области мужчин призывного возраста можно встретить редко: часть мобилизованы, часть уехала за границу, а те, кто остался, избегают публичности. Местная жительница Екатерина рассказала Current Time: "Ребята, которые работают за компьютером, могут сидеть в квартире. А рабочие... выходят зарабатывать на семью - и их загоняют, как скот".

Екатерина добавляет, что из-за отсутствия мужчин женщинам приходится осваивать нетипичные для себя навыки: "Некому и яму выкопать для умершего", - говорит она.

По данным аграрного сектора, нехватка кадров коснулась и фермерства. "Из-за усиления мобилизации трактористы и машинисты сменили профессии на военные. Имеем дефицит до 15%", - сообщил директор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко.

Миграция

По оценкам Международной организации труда, около 1,6 млн украинцев трудоспособного возраста сейчас находятся за пределами страны. Преимущественно это женщины.

Пендзин объясняет: "Если нам удастся вернуть хотя бы 40% - это будет большой помощью экономике".

17-летний Даниил, который живет в Германии, заявил RFE/RL, что не планирует возвращаться: "Если поеду обратно в свой город - придется начинать с нуля. У меня буквально ничего там нет".

Украина создает за рубежом так называемые Unity Hubs, чтобы помочь украинцам интегрироваться и одновременно способствовать добровольному возвращению, когда это станет возможным.

Привлечение иностранных работников

Некоторые компании уже начали нанимать рабочих из-за рубежа. Так, мебельная фабрика Lamella в Тячеве в марте пригласила работников из Бангладеш.

Коммерческий директор предприятия Ярослав Щербань объяснил ситуацию так: "У нас много женщин - около 60% - работают на мелких станках, но есть позиции, где нужна мужская сила".

Бывший министр экономики Тимофей Милованов в интервью "Украинской правде" заявил, что Украине могут понадобиться до 10 миллионов мигрантов, если стремиться к активному экономическому росту. В то же время Батожский считает, что делать такие прогнозы рано: "Сначала надо пережить войну, а потом оценивать потребности".

Пендзин также отмечает, что ключевой фактор решения проблемы - завершение боевых действий:

"Первое, что нужно для устранения дефицита рабочей силы, - это закончить войну. Дальше все выровняется со временем".

