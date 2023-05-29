Война за недра: акционер "Укрнефтебурения" требует от "Укрнафты" отказаться от активов компании

Британская компания требует от "Укрнафты" отказаться также от принятия в управление этих активов.

Акционер "Укрнефтебурения", британская группа JKX Ukraine BP, требует не передавать активы "Укрнефтебурения" "Укрнафте".

Также компания требует от "Укрнафты" отказаться от принятия в управление этих активов.

Об этом говорится в письме адвоката компании в Кабинет министров, "Укрнафту" и Минобороны, передает УНИАН.

В письме также содержится требование Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА) признать устраненными по состоянию на 26 мая любые исключительные обстоятельства, определенные пунктом 1 и 2 ч.1 ст. 21(1) Закона об АРМА, согласно которому было принято решение о передаче активов "Укрнафты". Адвокаты отмечают, что подобных обстоятельств не было и быть не могло. Поэтому не было оснований принимать решение о передаче активов.

В письме отмечается, что в соответствии с частью пятой статьи 21-1 Закона об АРМА определено, что решение Кабмина о передаче в управление активов в связи с исключительным случаем должно содержать обоснование необходимости применения предусмотренных настоящей статьей особенностей передачи в управление активов, однако, в распоряжении и пояснительной записке к нему отсутствуют сведения о существовании рисков сбоя и/или прерывания функционирования таких активов.

"К сожалению, по состоянию на 26.05.2023 ни акционеры ЧАО "ПК "Укрнефтебурение", ни именно ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" не имели возможности ознакомиться с обоснованием необходимости применения предусмотренных ст. 21-1 Закона об АРМА особенностей передачи в управление активов, которое должно быть приведено АРМА в его письмах в адрес Кабинета Министров Украины от 19.04.2023 № 4494/1-9-23/6 и от 10.05.2023 № 5774/6.1.2 – 9-23/6", — указывается в тексте письма .

Напомним, ранее одна из крупнейших газодобывающих компаний Украины "Укрнефтебурение" обратилась в НАБУ с призывом расследовать вопросы передачи арестованных активов компании в управление ПАО "Укрнафта".

Читайте также: