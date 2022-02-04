Воюют с иностранными СМИ: Россия закрывает корпункт телеканала Deutsche Welle

Ранее в Берлине запретили вещание Russia Today.

После того, как в Германии запретили пропагандистовRussia Today, Москва решила закрыть корпункт телеканала Deutsche Welle.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 4 февраля.

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В Берлине говорят, что RT попала под запрет по решению местного регулятора, потому что у него нет лицензии, которую требуют в стране от всех телеканалов.

На это Москва обиделась. Именно поэтому решила остановить действие лицензий телеканала DW, который вещал спутником на английском и немецком языках. Лицензии СМИ имели еще минимум на три года. Кроме того, Россия отзывает аккредитацию работников этого СМИ и говорит о закрытии их корпункта.

Война СМИ: Москва ответила на запрет в Германии "Russia Today"

В Deutsche Welle называют реакцию Москвы абсурдной. Работать обещают продолжить. Даже если корпункт в России будет закрыт, то все равно не прекращать объективно освещать события в этой стране.

Как сообщалось, в начале февраля 2022-го немецкие власти приняли решение о запрете вещания российского пропагандистского телеканала "RT Deutsch" (ранее "Russia Today"). Медиарегулятор MABB решил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, а также платформе "Одиссей".

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