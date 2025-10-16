Возможен ли резкий скачок курса валют в Украине: прогноз банкира до конца октября

Курс валют

Валютный рынок готовится к традиционному для октября всплеску активности, вызванному импортерами. Этот сезонный фактор часто приводит к превышению спроса на предложение на уровне 10–15%, что является ожидаемой динамикой.

Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

«Однако стоит отметить, что благодаря режиму „управляемой гибкости“ НБУ оперативно реагирует на такие колебания, поглощая избыточный спрос через валютные интервенции. Прогнозируемый недельный объем таких операций не превысит 800 млн долларов, чего вполне хватит для удержания стабильности курса», — сказал он.

По его словам, система валютных изменений будет оставаться стабильной: разница между межбанком и наличным сегментом будет минимальной, а ежедневные колебания незначительными. Однако Лесовой обратил внимание, что обменные пункты, которые стремятся перестраховаться в периоды сезонного спроса, могут устанавливать спреды (разницу между курсами покупки и продажи) существенно шире, например, межбанковских.

Банкир подчеркнул, что отдельного внимания заслуживает поведение евро.

«Курс евровалюты будет зависеть от котировок доллара в паре с евро на мировых рынках. Американский шатдаун, геополитические процессы (Ближний Восток, война в Украине), поведение инвесторов несколько расширили соотношение доллара к евро, однако оно остается в пределах 1,15-1,18. Это означает, что курс евро в Украине не выйдет за пределы привычных колебаний», — отметил Лесовой.

Основные показатели валютного рынка с 20 по 26 октября, по его прогнозу, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,4-41,7 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41,25-41,65 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке — до 0,05-0,15 грн, в банках — до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах — до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

«Таким образом, на следующей неделе стремительные изменения ситуации на валютном рынке маловероятны. Режим „управляемой гибкости“ подтверждает устойчивость рынка. В то же время военные риски и последствия обстрелов остаются существенными и непредсказуемыми», — резюмировал Лесовой.

