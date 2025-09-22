Возможно ли конфисковать замороженные активы РФ: четкий ответ Макрона

президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

В США указывали на идею о том, что на счетах европейских банков лежат миллиарды российских долларов, которые можно было бы изъять. Однако конфисковать активы РФ не разрешает международное право.

Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон CBC News.

Глава Франции предостерегает, что несоблюдение международного права порождает сплошной хаос.

«И вы не можете изъять эти активы у центрального банка даже в такой ситуации. И я думаю, что это вопрос доверия и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право. Потому что это наша проблема повсюду», – объяснил французский лидер Макрон.

Так это работает и в вопросе Ближнего Востока, добавил политик, и в контексте Украины.

Когда некоторые страны начинают не уважать международное право, и когда мы недостаточно сильны, это начало полного хаоса. Поэтому мы будем уважать международное право. Мы предполагаем, и мы не будем делать все невозможные вещи с этими замороженными активами», — подчеркнул он.

Он также акцентировал, что средства, полученные замороженными активами, уже частично направились на финансирование потребностей Украины.

Как утверждал глава оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп в эксклюзивном интервью ТСН, Германия работает над использованием российских «замороженных» активов для закупки оружия для нужд Киева.

Журналист спросил чиновника, реальна ли возможность направления средств от «замороженных» активов РФ для закупки оружия для Украины.

Да, — уверенно и лаконично ответил Ревекамп.

Ранее мы писали о том, когда Украина может получить замороженные российские активы . Да, процесс может быть запущен в 2026 году. Тогда Россию обвинят как агрессора юридически.

«Получить российские активы будет легче в следующем году, когда заработает трибунал по поводу российской агрессии. Ведь тогда будет понятно, что процесс обвинения Россию как агрессора в юридическом смысле пошел», — объяснил политолог-международник Дмитрий Левусь.