Возможность дефолта в Украине: Fitch подтвердило кредитный рейтинг государства

Агентство ожидает, что война России против Украины будет продолжаться и в течение 2024 года в нынешних масштабах.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "СС". Этот уровень означает высокую вероятность дефолта.

Об этом сообщается в Fitch Ratings.

Подтверждение РДЭ Украины на уровне "СС" отражает ожидания Fitch по поводу дальнейшей реструктуризации коммерческого долга государства до окончания моратория длиной в два года на выплаты по еврооблигациям 1 сентября 2024 года.

Кроме того, рейтинги дефолта эмитента в нацвалюте Fitch подтвердило на уровне "CCC-". Высший рейтинг долга в нацвалюте отражает ожидание, что он будет исключен из реструктуризации в 2024 году.

В агентстве пояснили, что рейтинг в национальной валюте отражает значительный кредитный риск по долгосрочному долгу, который существует частично из-за неопределенности источников финансирования в течение потенциально длительного периода очень высокого бюджетного дефицита.

Читайте главные новости дня:

Уровень ВВП и инфляция в Украине – прогноз на 2024 год

Агентство ожидает, что война России против Украины будет продолжаться и в течение 2024 года в нынешних масштабах.

Fitch прогнозирует рост ВВП Украины в 2023 году на 5,1% после падения на 29,1% в прошлом году. Это на 1,6 процентных пункта выше последнего обзора в июне. Причины роста ВВП – дальнейшая адаптация бизнеса к условиям войны, улучшение потребительского доверия и рост сельского хозяйства.

В то же время, дефицит государственного бюджета Украины будет оставаться высоким. Так, в 2023 году дефицит вырастет на 1,6 процентных пункта – до 17% ВВП. А в 2024 году дефицит бюджета составит 16,9% ВВП.

Что касается инфляции в Украине, то ожидается, что она вырастет в среднем до 9,1% в течение 2024-2025 годов.

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете Украины на 2024 год. В документе прогнозируется, что ВВП будет достигать 4,6%, инфляция – 9,7%, а среднегодовой курс доллара – 40,7 грн.

Читайте также: