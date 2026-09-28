Возрастет ли цена на газ: правительство приняло решение по тарифам до 31 марта

Газ / © pexels.com

Реклама

Дополнено новыми материалами

Кабинет министров Украины принял решение оставить действующие льготные цены на газ для населения и производителей тепла неизменными. Тарифы гарантированно не увеличатся до завершения отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Реклама

Правительство продлило действие льготных цен на природный газ для населения и предприятий теплоснабжения до 31 марта 2027 года. Таким образом, соответствующие цены будут действовать фактически до завершения отопительного сезона.

Реклама

«Это решение принято в условиях действия моратория на повышение тарифов, введенного Парламентом на время военного положения, и с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране», — отметил Корецкий.

Он также сообщил, что в то же время Кабмин вместе с другими государственными органами работает над реформированием тарифной политики. Речь идет, в частности, о создании справедливой и прозрачной системы формирования тарифов, а также увеличении адресной поддержки для граждан, наиболее в ней нуждающихся.

Напомним, в октябре стоимость газа для бытовых потребителей в Украине не изменится. В частности, для клиентов «Нафтогаза», обслуживающего около 98% украинцев, цена останется на уровне 7,96 грн за кубометр и будет действовать, по меньшей мере, до 30 апреля 2027 года.

Новости партнеров

Новости партнеров