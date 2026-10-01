Возрастная доплата к пенсии: кого из украинцев оставят без повышения

Многие пенсионеры ожидают повышения выплаты после достижения определенного возраста

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В Украине пенсионеры по достижении 70, 75 и 80 лет могут получать ежемесячную компенсационную доплату к пенсии. Однако такое повышение назначают не всем.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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В частности, право на нее имеют только пенсионеры, чья общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 гривны. Если пенсия больше этого размера, возрастная доплата не начисляется.

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Размер возрастной надбавки составляет:

от 70 до 74 лет — до 300 гривен

от 75 до 79 лет — до 456 гривен

от 80 лет — до 570 гривен

«Если после ее начисления общий размер пенсии превысит установленный лимит, доплату уменьшат до недостающей суммы до предельного размера», — добавили в ведомстве.

Проверить, была ли начислена компенсационная выплата, можно в сервисном центре Пенсионного фонда. Для этого нужно получить выписку из распоряжения о назначении (перерасчете) пенсии и пересмотреть раздел «Рішення», где указывается компенсационная выплата.

Пенсия в Украине — последние новости

В октябре 2026 года минимальные и предельные выплаты для пенсионеров не будут меняться. Это обусловлено тем, что прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность остается зафиксированным на уровне 2 595 гривен.

Следует заметить, что Закон Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине» предусматривает повышение пенсий, стипендий и отдельных государственных выплат на 20% для проживающих, работающих или обучающихся в горных населенных пунктах, перечень которых утвержден постановлением Кабмина №647 с 11 августа 1995 года в редакции 2 Для назначения доплаты пенсионеру нужно подтвердить статус населенного пункта и факт проживания, работы или обучения в нем, а не только регистрацию.

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