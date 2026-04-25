Возрастные надбавки к пенсии: кто из пенсионеров получит их в апреле

Возрастные надбавки к пенсии

Украинские пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста и старше, имеют право на специальные денежные доплаты — возрастные надбавки.

Возрастные надбавки — это ежемесячные компенсационные выплаты к пенсии, которые назначаются гражданам при достижении определенного возраста. Начисление таких доплат начинается после 70 лет и автоматически растет каждые 5 лет при условии, что размер основной пенсии не превышает установленный законом лимит.

Как разъяснила заместитель начальника сервисного центра Пенсионного фонда Ольга Синдяшкина, эти выплаты начисляются автоматически, поэтому обращаться в ПФУ лично не нужно.

Размеры выплат по возрастным категориям

Сумма надбавки напрямую зависит от возраста пенсионера:

70-74 года — доплата составляет 300 гривен ;

75-79 лет — размер выплаты растет до 456 гривен ;

80 лет и старше — пенсионер получает 570 гривен.

Важно понимать, что эти надбавки не суммируются. Например, при достижении 75 лет сумма доплаты составит 456 гривен, а не 300+456=756 гривен.

Кто не может получить возрастную прибавку в апреле

Главным условием получения этих средств является размер основной пенсии. Если ваша пенсионная выплата превышает 10 340,35 гривен, возрастная надбавка не назначается. Также следует учесть, что, по данным Пенсионного фонда, после проведения индексации размеры этих фиксированных выплат остались неизменными.

Как рассчитывается размер выплат в месяц рождения пенсионера

Начисление дополнительных средств начинается ровно со дня достижения соответствующего возраста. Это влияет на первую выплату:

Если день рождения 1 числа, пенсионер получит полную сумму надбавки за весь месяц.

Если день рождения, например, 20 числа, то за этот месяц будет выплачена лишь часть суммы — в расчете за 10 дней, оставшихся после наступления соответствующего возраста.

В дальнейшем выплата будет поступать в полном объеме вместе с основной пенсией ежемесячно.