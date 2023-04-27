Возвращение доплат для военных создает трудности для переговоров с МВФ — глава Нацбанка

Реализация этого решения будет оказывать негативное влияние на договоренности по меморандуму с Международным валютным фондом (МВФ).

Решение о возвращении военным доплат в размере 30 тысяч гривен, за которое проголосовала 10 апреля Верховная Рада, создает препятствия для переговоров Украины с международными партнерами, в том числе с МВФ.

Об этом сообщил в четверг, 27 апреля, на брифинге глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

"Пока мы остаемся приверженны именно к тому сценарию и тем договоренностям, которые были закреплены на уровне меморандума с МВФ", — сказал Пышный, имея в виду, что Нацбанк не поддерживает решение о возврате дополнительных выплат.

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По его словам, такие решения не дают "позитивной коннотации в наших разговорах с международными партнерами".

"Реализация этого решения достаточно существенно подвесит в этом случае договоренности по меморандуму с МВФ", — сказал Пышный.

При этом глава Нацбанка подчеркнул, что решение о возвращении выплат пока не реализовано.

"Насколько я знаю, там происходит определенный юридический процесс. В каком виде и что именно в результате будет принято — я думаю, нам нужно взять немного времени, несколько недель, и мы в конце концов увидим. И уже от этого результата дальше будем выходить”, — подчеркнул он.

Напомним, Верховная Рада Украины в понедельник, 10 апреля, проголосовала за возвращение военным доплат в размере 30 тысяч гривен.

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