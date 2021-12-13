Возврат депозитов компаниям семьи Суркисов не отменяет национализацию ПриватБанка — адвокат

Адвокат напомнил, что Суркисы выиграли не один суд в ПриватБанке.

Выигрыши в судебных инстанциях футбольного клуба "Динамо Киев" и коммерческого банка "А-Банк" никак не повлияли на национализацию ПриватБанка, значит высказывание "семья Суркисов разрушает национализацию "ПриватБанка" или "любые успехи Суркисов в судах угрожают национализации банка" является ничем иным как манипуляцией со стороны отдельных лиц "ПриватБанка".

Об этом в комментарии УНИАН заявил адвокат Игоря Суркиса Игорь Алексеев.

"Футбольный клуб "Динамо Киев" выиграл во всех судебных инстанциях в Украине вплоть до Конституционного Суда и доказал, что клуб никак не связан с ПриватБанком. Аналогичный путь прошел коммерческий банк "А-Банк", который также добился отмены признававших решений, связанным с "ПриватБанком". И после всех решений "в пользу Суркисов" вообще ничего не произошло с "ПриватБанком", который как был, так и остается в собственности государства", – говорит адвокат.

По мнению Алексеева, подобные манипуляции направлены на отвлечение от конкретных преступлений со стороны должностных лиц ПриватБанка.

"Тактика здесь понятна. Чтобы скрыть собственные просчеты и нарушения, начинается поток отборной лжи и манипуляций. Хотя нужно отдать должное, у сотрудников ПриватБанка достаточно неплохо получается "дергать за ниточки" общественного мнения", — говорит он.

По словам Алексеева, в этом случае необходимо обращать внимание на конкретные факты, а не слепо верить заявлениям отдельных сотрудников финансового учреждения.

"Смотрите сами, как только приближается очередной суд с участием семьи Суркисов или их компаний, мы постоянно слышим один и тот же тезис – "есть угроза национализации ПриватБанка". Вот только странно, что Суркисы выиграли не один суд в ПриватБанке, однако это не привело к отмене национализации ПриватБанка", — заключает Игорь Алексеев.