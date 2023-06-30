Возврат НДС на горючее с 1 июля: как рост цен повлияет на украинских аграриев

С 1 июля 2023 г. в Украине возвращаются НДС 20% и довоенные акцизы на все виды топлива. Период отмены льгот совпал с началом сбора урожая и активным спросом на топливные материалы среди отечественных аграриев, что вызвало массовое недовольство.

Член аграрного комитета ВРУ, народный депутат Украины от политической партии "За майбутнє" Сергей Лабазюк объясняет, что период, безусловно, тяжел для фермеров. Однако в ситуации на государственном уровне есть две стороны.

"Условия тяжелые…Но есть объективная реальность. Любая ситуация имеет две стороны. С 1 июля действительно возрастут цены на дизель и бензин. По прогнозам аналитиков, мы увидим на АЗС повышение цены на топливо на 8-10 грн. Что очень серьезно повлияет на украинского агрария, ведь приходится на период жатвы и осенних полевых работ (от общего объема речь идет о 60% от годовых работ). фермеров", — говорит Лабазюк.

Однако, по словам народного депутата, есть и другая сторона медали для государства. Да, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину было принято решение отменить НДС на топливо, чтобы удержать рост цен. Пока государство не может существовать без налогов в условиях сохранения льготного режима: расходы растут, в том числе на оборонную сферу, а доходы сократились.

"Рано или поздно Украина была вынуждена вернуть акциз. Во всем мире есть налоги… И мы не можем длительное время функционировать без НДС. Нужна ли поддержка аграриям? Да! Есть ли возможность сегодня сделать все одновременно (сохранить льготный режим налогообложения топлива, — ред.) )?К сожалению, нет. Что должно сделать государство сейчас?Обеспечить аграриев дешевым финансовым ресурсом через программу "Доступные кредиты 5-7-9%" и поспособствовать конкурентным европейским ценам на нашу продукцию (обеспечить экспорт). Здесь нужно привлекать наших партнеров" — уточняет нардеп

Напомним, на днях Верховная Рада Украины приняла в первом чтении первый профильный проект №8025 по привлечению международной поддержки аграриев во время войны для расширения сухопутных логистических путей.

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