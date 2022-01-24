30 декабря 2020 в поезде Рахов-Харьков пассажир забыл чемодан с 19 тысячами долларов / Pexels

Впервые с начала года НБУ начал покупать валюту на межбанке

Впервые с начала года НБУ начал покупать валюту на межбанке

В течение 2021 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке 3,69 млрд. долларов.

Национальный банк впервые за январь приобрел на межбанке 20 млн долларов, в тоже время регулятор продал 321 млн долларов в течение недели 17-21 января.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что НБУ продал используя механизм Matching 171 млн. долларов и купил 20 млн. долларов, а по единому курсу было продано 150 млн. долларов.

В течение 2021 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке 3,69 млрд долларов, а продал – 1,28 млрд долларов.

Напомним:

Директор Департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин утверждает, что вернуть стабильность курса гривни, который в последнее время теряет в стоимости, поможет деэскалация конфликта со стороны России.

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