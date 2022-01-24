Впервые с начала года НБУ начал покупать валюту на межбанке

В течение 2021 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке 3,69 млрд. долларов.
Национальный банк впервые за январь приобрел на межбанке 20 млн долларов, в тоже время регулятор продал 321 млн долларов в течение недели 17-21 января.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Отмечается, что НБУ продал используя механизм Matching 171 млн. долларов и купил 20 млн. долларов, а по единому курсу было продано 150 млн. долларов.
В течение 2021 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке 3,69 млрд долларов, а продал – 1,28 млрд долларов.
Напомним:
Директор Департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин утверждает, что вернуть стабильность курса гривни, который в последнее время теряет в стоимости, поможет деэскалация конфликта со стороны России.
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