Впервые с начала войны: в августе украинцы купили валюты больше, чем продали

Население Украины за август продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1 366,8 миллиона (в эквиваленте) и купило на $1 473,4 млн.

В целом чистая покупка валюты составила $106,6 млн.

Об этом идет речь на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, в августе украинцы впервые с начала войны больше покупали валюту, чем продавали.

Также читайте Эксперт рассказал, каким в ближайшие недели будет курс доллара

В целом с начала 2022 года население продало валюты на $8 909,1 миллиона и купило на $8 358,8 миллиона. Чистая продажа валюты составила $550,3 миллиона.

Ранее стало известно, что Кабмин Украины ожидает, что в 2023 году курс доллара составит 50 грн, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет 42 грн, а в конце года гривна девальвирует до 50 грн за доллар. ВВП Украины на следующий год вырастет на 4,6%.

Экономист рассказал, что будет с курсом доллара в Украине

Читайте также: