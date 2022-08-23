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Впервые за 300 лет Великобритания переживает чрезвычайно стремительный спад экономики

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Впервые за 300 лет Великобритания переживает чрезвычайно стремительный спад экономики

Уровень инфляции впервые за почти полвека вырос на 10 процентов.

Самая большая рецессия за последние 300 лет – Великобритания переживает чрезвычайно стремительный спад экономики на фоне пандемии и выхода страны из рядов Евросоюза.

Такие данные обнародовало Управление национальной статистики Британии, говорится в ТСН.19.30.

ВВП страны за год сократился на 11 процентов. По предварительным собранным данным, экономический спад Британии самый большой среди стран "Большой семерки".

В то же время уровень инфляции впервые за почти полвека вырос на 10 процентов. До конца года ситуация может усугубиться.

Британцы уже жалуются на резкое удорожание жизни.

Напомним, что Международный валютный фонд "существенно" сократит свой прогноз глобального экономического роста в своем следующем обзоре.

Экономика Британии стремительно падает - ВВП страны сократился на 11%

Экономика Британии стремительно падает - ВВП страны сократился на 11%

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