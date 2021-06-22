Впервые за последние 10 лет украинцы остались без черешен: прогнозы касательно цен неутешительные

По словам экспертов, подобная ситуация в этом году может возникнуть и с урожаем груш.

Украинцы остались без черешен впервые за последние 10 лет.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Отмечается, что такой дефицит возник из-за неблагоприятных погодных условий. В Ассоциации развития садоводства говорят, что весенние заморозки и летние дожди привели к тому, что в Херсонской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях черешен почти нет. Соответственно и цена на нее держаться от 100 до 120 гривен. Меньшей, говорят специалисты, не будет. И предупредили, что подобная ситуация может возникнуть и с урожаем груш. Они также пострадали из-за весенних заморозков.

Напомним, ранее сообщалось, что на рынках Украины из-за увеличения предложения продолжает дешеветь клубника.

Новости Украины: сколько стоит черешня и как отличить импортную ягоду от отечественной

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