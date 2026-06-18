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ВПЛ могут получить более 12 000 тысяч гривен помощи: что для этого нужно
Украинцам готовится новая денежная помощь при поддержке международных доноров.
В июне 2026 года действует программа предоставления денежной помощи. В ее рамках внутренне перемещенные лица (ВПЛ), отвечающие критериям, смогут оформить единовременные выплаты в размере от 10 800 до 12 300 гривен.
Об этом говорится на официальной странице благотворительного фонда.
Кто и где сможет претендовать на выплаты
Благотворители начислят финансовую помощь на банковские карты тем гражданам, которые принадлежат к одной из следующих категорий:
домохозяйства, переместившиеся с опасных территорий из-за прямой угрозы жизни, вражеских обстрелов или обязательной эвакуации в течение последних 45 дней;
семьи, переместившиеся из-за аналогичных угроз безопасности в период от 46 дней до шести месяцев назад;
перемещенные домохозяйства, которые выезжали из Сум из-за полномасштабной войны за границу (начиная с 24 февраля 2022 года), однако вернулись к своему постоянному месту жительства не ранее трех месяцев назад, и не позднее года назад;
семьи, покидавшие город и область в связи с активными военными действиями, однако впоследствии вернулись домой в тот же временной промежуток (от 3 месяцев до 1 года назад).
Важен социально-экономический критерий — размер среднемесячного дохода на одного человека в семье не может быть выше 8 300 гривен (это правило касается последних трех категорий заявителей).
Какие предусмотрены суммы выплат
При успешном прохождении мониторинга гражданам начислят следующие суммы:
по 12 300 гривен — для переселенцев, переехавших за предыдущие 45 дней;
по 12 300 гривен — для ВПЛ, которые покинули свои дома в период от 46 дней до 6 месяцев;
по 10 800 гривен — для беженцев, вернувшихся из-за границы за последние три месяца и не более года назад;
по 12 300 гривен — для семей, непосредственно пострадавших из-за вражеских обстрелов за предыдущие 45 дней.
Окончательное решение о назначении выплат будет приниматься исключительно после личного собеседования со специалистом фонда.
«Ожидайте звонка. Специалисты пункта проработают вашу анкету и позвонят по телефону для назначения конкретного дня и времени визита. Важно: звонки будут осуществляться только заявителям, которые предварительно отвечают условиям и критериям программы помощи», — говорится в сообщении гуманитарной организации.
Также граждане могут получить предварительную консультацию или записаться в электронную очередь по номеру телефона профильного пункта в Сумах: 063 182 68 38 (звонки принимаются исключительно в будние дни с 9:00 до 16:00).
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