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ВПЛ смогут получать пенсию через "Укрпочту": что изменилось с июня 2025 года
«Укрпочта» начала выплаты пенсий для одной из категорий ВПЛ: что нужно для оформления?
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые получили статус до 24 февраля 2022 года, теперь смогут выбирать способ получения пенсий — не только на банковскую карточку, но и наличными в отделениях «Укрпочты».
Об этом сообщила «Укрпочта».
«Ранее внутренне перемещенные лица со статусом, приобретенным до 2022 года, получали выплаты только в отделениях банка. Эти ограничения отменило Постановление Кабинета Министров Украины № 299, которое вступило в силу 20 марта 2025 года», — отметили в «Укрпочте».
Как перевести выплаты на «Укрпочту»?
Подать заявление в отделении почты или через почтальона.
Приложить копии документов: паспорт, РНУКПП, справку ВПЛ и пенсионное удостоверение (заверенные нотариально или работником почты).
Убедиться, что Пенсионный фонд имеет актуальный адрес вашего проживания.
Напомним, в июне 2025 года значительная часть украинских пенсионеров, которые продолжают работать, получит приятный бонус — пересчитанные пенсионные выплаты, причем сразу за несколько месяцев.