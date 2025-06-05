ВПЛ смогут получать пенсию через "Укрпочту": что изменилось с июня 2025 года

Пенсия / © Фото из открытых источников

Реклама

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые получили статус до 24 февраля 2022 года, теперь смогут выбирать способ получения пенсий — не только на банковскую карточку, но и наличными в отделениях «Укрпочты».

Об этом сообщила «Укрпочта».

«Ранее внутренне перемещенные лица со статусом, приобретенным до 2022 года, получали выплаты только в отделениях банка. Эти ограничения отменило Постановление Кабинета Министров Украины № 299, которое вступило в силу 20 марта 2025 года», — отметили в «Укрпочте».

Реклама

Как перевести выплаты на «Укрпочту»?

Подать заявление в отделении почты или через почтальона. Приложить копии документов: паспорт, РНУКПП, справку ВПЛ и пенсионное удостоверение (заверенные нотариально или работником почты). Убедиться, что Пенсионный фонд имеет актуальный адрес вашего проживания.

Напомним, в июне 2025 года значительная часть украинских пенсионеров, которые продолжают работать, получит приятный бонус — пересчитанные пенсионные выплаты, причем сразу за несколько месяцев.