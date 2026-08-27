Враг снова атаковал «Запорожсталь». К весне Украина может потерять металлургию без срочных решений государства — нардеп

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Об этом заявил глава подкомитета по вопросам промышленной политики Комитета ВР по вопросам экономического развития Муса Магомедов.

По его словам, во время новой атаки в предприятие попали пять ракет. Запорожсталь была вынуждена остановить работу после предварительной атаки, теперь сроки ее восстановления остаются неизвестными.

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«До весны Украина может остаться без металлургии. Это реальная перспектива, если правительство срочно не станет действовать», — заявил Магомедов.

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Он подчеркнул, что российские обстрелы являются лишь одной из проблем, одновременно давящих на горно-металлургический комплекс.

Из-за блокировки портов Большой Одессы остановилась добыча на Южном ГОКе. По приведенным Магомедовым оценкам, производство других криворожских ГОКов по итогам августа может быть примерно на 30% ниже среднегодового уровня 2025 года. При этом полноценной альтернативы морской логистике для больших объемов руды и металлопродукции нет.

Дополнительным фактором стало повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" на 30%: доля железнодорожных расходов в себестоимости металлургической продукции уже выросла в 2-3 раза.

"Предприятия после нескольких лет войны практически исчерпали внутренние резервы и не могут бесконечно перекладывать на себя новые расходы", - отметил он.

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Среди других рисков Магомедов назвал механизм экомита CBAM, который может добавить украинским производителям 50–100 евро расходов на тонну стали, а также новые европейские квоты: доступная для металлургов квота может составить около 1,05 млн. тонн в год, что на 60% меньше фактического экспорта украинской стали в ЕС в 2025 году. Потенциальные потери он оценивает примерно в $1 млрд экспорта и более 17 млрд грн бюджетных поступлений.

Магомедов подчеркнул, что совокупность этих факторов создает угрозу уже не отдельным предприятиям, а всей отрасли. "Если одновременно дорожает логистика, закрываются экспортные возможности, вводятся новые ограничения, а предприятия еще и каждый день находятся под российскими ударами - скоро поддерживать будет просто никого", - заявил он.

По его словам, ситуация критическая, и нуждается не в совещаниях, а в комплексе конкретных решений Кабмина. Вопрос состояния ГМК уже обсуждался на заседании профильного комитета с участием правительства, а следующее обсуждение должно состояться на совещании у премьер-министра.

Магомедов подчеркнул, что хранение металлургии имеет значение для всей экономики, поскольку отрасль обеспечивает рабочие места, экспорт, валютную выручку, налоги и экономическую основу промышленных городов. «Ведь весной может оказаться, что спасать уже нечего», — подытожил он.

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Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налоги и сборы на сумму более 200 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае постоянного роста тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа Укрзализныци, и дальнейшего блокирования портов бюджет рискует потерять источник прибыли.

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