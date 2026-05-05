В Украине идет процесс диджитализации услуг, и сохранение информации о страховом стаже граждан не является исключением. Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области обнародовало разъяснения по поводу того, как граждане могут самостоятельно загрузить скан-копию трудовой книжки через вебпортал электронных услуг.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Перевод документов в цифровой формат имеет ряд существенных преимуществ для работников. В Пенсионном фонде подчеркивают безопасность такого способа хранения данных.

«Электронная трудовая книжка является цифровым аналогом бумажной и позволяет снизить риски ее повреждения, потери или подделки, а также обеспечивает защиту персональных данных», — отмечают специалисты.

Соответствующий сервис уже доступен на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Через него пользователи могут подать не только сканированные копии трудовой книжки, но и другие документы, подтверждающие трудовой стаж.

Как подать скан-копии

Для того чтобы перевести трудовую книжку в электронный формат, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Войти в личный кабинет на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В левом меню выбрать раздел «Коммуникации по ПФУ», а затем перейти во вкладку «Сведения о трудовых отношениях».

Заполнить общие данные и обязательно дать согласие на обработку персональных данных.

Загрузка цветных скан-копий страниц трудовой книжки в формате PDF или JPEG.

В ПФУ обращают внимание на четкие требования к загруженным файлам. Сканированные страницы следует подавать исключительно в хронологическом порядке. Они должны быть четкими, цветными и содержать все реквизиты документа: название, серию, номер, дату выдачи, печати, подписи, ФИО владельца и записи о работе.

Рекомендуемое разрешение для сканирования составляет 300 dpi, а размер каждого отдельного файла не должен превышать 1 МБ.

Кроме самой трудовой книги, граждане могут добавить скан-копии других документов для подтверждения страхового стажа. В частности, это:

документы об образовании;

свидетельство о рождении ребенка (для женщин);

военный билет;

другие документы, подтверждающие периоды работы (при необходимости).

После того как все необходимые документы загружены, их нужно подписать с помощью КЭП и нажать кнопку «Отправить в ПФУ». Проверить результаты и статус рассмотрения заявления граждане всегда могут в разделе «Мои обращения», который находится в личном кабинете на портале.

Оцифровка трудовых книжек — последние новости

Напомним, до 10 июня граждане должны оцифровать свои документы. Это необходимо для корректного учета страхового стажа и избежать проблем с начислением пенсии.

Как отмечают в Верховной Раде, из-за ошибок в бумажных трудовых книжках или неточности в записях данные могут не совпадать с информацией в Пенсионном фонде. Оцифровка позволяет заранее выявить разногласия и исправить их, чтобы не потерять часть будущих пенсионных выплат.

К слову, данные сканкопии могут рассматриваться Пенсионным фондом в течение длительного времени — иногда месяцами.

Статус поданной заявки может отличаться: если она находится в работе или в проработке, повторно подавать документы не нужно. В случае статуса отклонено заявление следует подать повторно после исправления ошибок. Статус «выполнен» означает, что данные внесены, однако рекомендуется проверить замечания в сообщениях.

