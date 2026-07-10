"Время действовать". Пышный объяснил, почему НБУ решил ввести новую, 2000-гривневую банкноту

© Андрей Пышный / Facebook

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За последние семь лет – со времени, когда в Украине ввели в обращение 1000-гривневую банкноту, – украинская экономика существенно изменилась. После кризиса, вызванного пандемией коронавируса, начала полномасштабной войны в государстве более чем вдвое вырос объем наличных в обращении – с почти 390 млрд грн в 2019 году до более 970 млрд грн сегодня.

Об этом глава Национального банка Украины Андрей Пышный написал в Facebook, презентуя новую, 2000-гривневую банкноту.

"К повышенному спросу на наличность привели, в частности, потребности военного времени, - пояснил он. - Доля банкнот номиналом 1000 грн по сумме уже превысила 55%. В мировой практике такой показатель прямо сигнализирует: пора действовать. 2026 года достигла почти 31 тыс. грн. Это в три раза больше, чем в 2019 году. номиналом 1000 грн. Поэтому решение о банкноте 2000 грн основывается не на одном показателе.

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По его словам, для государства введение новой банкноты номиналом 2000 грн означает уменьшение расходов на логистику и обслуживание наличного обращения: "Меньшее количество банкнот для того же объема операций означает меньше затрат на их изготовление, транспортировку, инкассацию, обработку и хранение".

"Для банков – это меньше операционная нагрузка, быстрее обработка наличных и более эффективные кассовые процессы. Для торговли и бизнеса – более удобные и более быстрые наличные расчеты. Для людей – больше удобства в использовании и хранении средств", – добавил глава НБУ.

Как заявил Пышный, новая украинская купюра имеет самый высокий уровень защиты и содержит более 20 защитных элементов. Она станет первой в мире, в которой для усиления защиты использована уникальная "оконная" защитная лента Anima Colour, которая является полихромной и анимированной, добавил он.

Купюра, на лицевой стороне которой изображен портрет украинского поэта, правозащитника и диссидента Василия Стуса (на обратной – здание филологического факультета Донецкого национального университета, где он учился), выйдет в обращение 4 сентября , информировала пресс-служба регулятора.

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Эта дата не случайна, говорит Пышный. 4 сентября 1965-го состоялась та же премьера кинофильма "Тени забытых предков", во время которой в зале прозвучала фраза: "Кто против диктатуры – встаньте". Как писал "Неделя" , исторические источники отличаются, кто именно ее воскликнул – Стус, литературовед Иван Дзюба или экснардеп Вячеслав Чорновил, – но приписывают ее именно поэту Стусу. В тот же день за 20 лет Стус погиб в заключении в лагере особого режима "Пермь-36".

Поэтому, говорит глава НБУ, введение в обращение купюры с портретом Стуса – событие историческое.

"Гривня – больше, чем деньги. Она говорит о том, кем мы были. Кем есть. За что боремся. И какой видим Украину будущего, – заявил Пышный. – Мы презентуем банкноту, соответствующую изменениям в экономике, делает наличное обращение более эффективным и усиливает защищенность гривны. Но в то же время мы символически вплетаем в обиход. несокрушимость, внутренняя свобода и ответственность за свой выбор чрезвычайно точно говорят к нам именно сегодня".

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