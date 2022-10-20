Все больше украинцев едут в Польшу в поисках работы: какие вакансии и зарплаты там предлагают

Около 80% украинцев выбирают для работы Польшу, поскольку она остается самой понятной в плане работы.

В Миграционной платформе EWL сообщают, что заинтересованность работой со второй половины сентября в Польше растет, но массового наплыва работников из-за экономической ситуации в Украине или ракетных обстрелов пока нет.

В то же время данные Пограничной службы Польши о пересечении польско-украинской границы также свидетельствуют об увеличении выездов украинцев за границу. Так, в октябре количество выездов в Польшу превышает количество возвращений в Украину в среднем на 3-5 тысяч граждан Украины в день.

"Мы заметили, что больше стало уезжать женщин трудоспособного возраста, которые интересуются вакансиями в европейских странах. Они едут именно работать, а не в поиске безопасного приюта, потому что часто оставляют детей дома, чтобы заработать. Больше всего женщин уезжает из центральной и западной Украины. Сейчас Когда в Европе традиционно продолжается высокий сезон производства на предприятиях, у работодателей есть для них разные предложения работы", — говорит Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL.

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Что касается вакансий, то для украинцев, которые не знают польского языка и не имеют опыта работы, предлагают простую физическую работу. Больше всего ее в промышленном производстве, сфере логистики и e-commerce, которая сейчас активно готовится к рождественским праздникам и Black Friday. Работу также можно найти на предприятиях пищевой, перерабатывающей и автомобильной отрасли.

"Это посильный для женщины труд, а его базовым умением учат на предприятии. В среднем на простой физической работе в Польше сейчас можно заработать 3,5-6 тысяч злотых в месяц (28-48 тысяч грн)", — отмечает Марцин Колодзейчик.

Напомним, с начала полномасштабной российской агрессии в Польше нашли работу более 430 тысяч новоприбывших граждан Украины.

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