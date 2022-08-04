Все будет зависеть от населения: экономист спрогнозировал, каким будет курс валют до 10 августа

С 4 по 10 августа курс валют в Украине должен снизиться.

Однако это также будет зависеть и от населения и того, будут ли люди скупать доллары.

Об этом сказал экономический аналитик Алексей Козырев.

Экономист считает, что до 10 августа доллар в большинстве банков будут продавать в пределах от 36,57 до 41,50 грн, евро — от 37, 30 до 42,90 грн.

"Платежеспособный спрос на валюту в условиях войны и высокого уровня инфляции со стороны населения все же остается ограниченным. И это несколько сдерживает аппетиты финансистов по поводу увеличения ценника по продаже валют", – отметил экономический эксперт.

Напомним, в Украине в ближайшее время будет продавать валюту в обменниках по новым правилам.

Отметим, что официальный курс гривны по отношению к доллару от 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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