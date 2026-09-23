Все льготы для пенсионеров 2026: какие есть бесплатные возможности и скидки от государства

Все льготы для пенсионеров 2026

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Выход на пенсию открывает доступ к десяткам льгот, о которых пенсионеры часто даже не догадываются. Они могут существенно снизить расходы людей старшего возраста не только на проезд в общественном транспорте. Какие льготы доступны пенсионерам и где их искать?

Информацией поделились на сайте ЦНАПа Генического территориального общества.

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Скидки на коммуналку и доплаты: какие льготы получают пенсионеры в 2026 году

Украинские пенсионеры могут претендовать на разные виды помощи, среди которых освобождение от налогов, скидки на услуги и даже бесплатное лечение. Прежде всего пенсионеры в Украине имеют право на возрастные надбавки к пенсии:

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после 70 лет — 300 гривен в месяц;

после 75 лет — 456 гривен;

после 80 лет — 570 гривен.

Есть условие: размер пенсии не должен превышать 10340,35 гривны. Доплаты назначаются автоматически. Кроме всего, получить доплату к пенсии могут и те, кому исполнилось 65 лет, если их ежемесячная выплата меньше 3 758 гривен.

Также у пенсионеров в Украине есть право на льготный проезд в общественном транспорте и в пригородных поездах — он бесплатный, но нужно иметь с собой пенсионное удостоверение.

По общему правилу, льгота не распространяется на маршрутные такси. Но в некоторых регионах местные власти заключают специальные договоры с частными перевозчиками о выделении льготных мест. Чтобы узнать о наличии таких договоренностей, стоит обратиться в органы самоуправления в своем населенном пункте.

Скидки на коммуналку и особые условия для жителей сёл

Адресные скидки на газ и электроэнергию предоставляются льготным категориям граждан:

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100% — отдельным категориям ветеранов войны с инвалидностью;

75% — участникам боевых действий (УБД) и членам их семей;

50% — членам семей погибших ветеранов.

Все остальные пенсионеры имеют право на жилищную субсидию, размер которой рассчитывается индивидуально в зависимости от состава и доходов семьи.

Отдельную 100% компенсацию расходов на газ или твердое топливо могут получить пенсионеры, проживающие в сельской местности. Чтобы воспользоваться этим правом, человек должен иметь не менее 3-х лет стажа работы в школах, медицинских учреждениях, учреждениях культуры или фармацевтике в селе и продолжать жить в селе после выхода на пенсию.

Льготы на лекарства

В рамках государственной программы «Доступні ліки» пенсионеры могут получать определенные медикаменты по рецепту врача бесплатно или с частичной доплатой.

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Налоги, страхование и льготы для работающих пенсионеров

Согласно статье 281.1 Налогового кодекса Украины, пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога на приусадебные участки, сады и огороды в пределах установленных норм.

Кроме того, предоставляется 50% скидка на приобретение полиса ОСАГО, если объем двигателя автомобиля не превышает 2500 куб. см или если это электромобиль мощностью до 100 кВт.

Граждане, продолжающие работать после достижения пенсионного возраста, сохраняют права на льготный проезд и налоговые послабления. Для пенсионеров, оформленных как ФЛП, действует дополнительная норма — они полностью освобождены от уплаты единого социального взноса за себя.

Чтобы оформить большинство этих льгот, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины — лично в отделении, через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или дистанционно через веб-портал ПФУ. Оформить субсидию можно через приложение «Дія».

Пенсия в Украине 2026 — последние новости:

Напомним, в Украине бывают случаи, когда пенсионеры получают на банковскую карту только 25% назначенной выплаты. Это касается граждан, которые постоянно проживают в государственных учреждениях (интернатах, пансионатах) и находятся на полном государственном содержании.

Остальные средства направляются на оплату их содержания на основе официальной справки о расходах учреждения. Если пенсия превышает стоимость содержания, человеку выплачивает разницу, но не менее 25%. При наличии нетрудоспособных членов семьи пенсионеру оставляют 25%, а его иждивенцам выплачивают до 50% пенсии.

Ограничения не распространяются на лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной, а также детей-сирот на полном государственном обеспечении, получающих 100% пенсии в связи с потерей кормильца. Деньги, которые не выплачиваются пенсионеру прямо, перечисляются на счет заведения по его личному заявлению.

Кроме всего, с пенсии могут забирать до половины суммы, если у пенсионера есть долги. Максимальный размер взыскания может достигать 50% ежемесячной пенсии из судебных решений или постановлений. Это касается выплат алиментов, возмещения ущерба от хищения имущества или компенсации ущерба за причиненные увечья.

Для других долгов, в частности, при возврате излишне выплаченных средств из-за злоупотребления или предоставления недостоверных данных, действует лимит отчислений до 20%.

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