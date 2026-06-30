Все очень хорошо: эксперт рассказал, что будет с ценами на горючее

Цены на горючее / © pixabay.com

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Стоимость горючего в Украине продолжает снижаться после пиковых показателей, зафиксированных в начале мая.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По его словам, тенденция к снижению стоимости горючего в Украине сохраняется. Наиболее ощутимо это касается дизельного горючего, которое уже существенно потеряло в цене после весеннего скачка.

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«У нас все очень хорошо. Цена продолжает падать с пиковых значений, которые были в начале мая, дизтопливо потеряло 14,5 гривен на литр. Напомню, подорожало оно из-за кризиса на 30 гривен, то есть мы половину пути уже прошли», — рассказал Куюн.

После этого он добавил, что сегодняшний день стал показательным для топливного рынка.

«Сегодня, кстати, интересный день, сегодня впервые, когда все сети стали ниже 80 гривен за литр по дизтопливо. Есть еще у нас на горизонте где-то, я думаю, 4-5 гривен снижение — это уже понятно, что это будет. Это нужно где-то неделю, дней 10 будет длиться, как минимум», — отметил эксперт.

В то же время, по словам директора Консалтинговой группы А-95, бензин пока не демонстрирует аналогичных темпов удешевления из-за ситуации на международном рынке нефти и нефтепродуктов.

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«Пока тормозит процесс с бензином, поскольку в мире он не дешевеет и в закупке не дешевеет, к сожалению, потому и нет такой динамики. В целом, как показывает наш анализ, в Украине цены двигаются абсолютно идентично с тем, как они двигаются на колонках как Европы, так и Соединенных Штатов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что правительство России рассматривает возможность импорта горючего как одно из ключевых мер для стабилизации внутреннего топливного рынка.

Мы ранее информировали, что масштабные удары Украины по российским НПЗ спровоцировали дефицит горючего более чем в 80 регионах РФ и рекордно обвалили производство бензина.

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