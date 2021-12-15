Все стабильно: Шмигаль заявил, что в Украине нет веерных отключений электричества

Отключения могут происходить, но они временные и связаны с ремонтными работами.
В Украине с начала отопительного сезона не было никаких веерных отключений электроэнергии.
В этом заверил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 15 декабря.
"С начала отопительного сезона никаких веерных отключений потребителей, то есть отключений связанных с мерами для принудительного снижения потребления, не происходило. Графики ограничения мощности и аварийного отключения не применялись. Это официальное сообщение "Укрэнерго" и только "Укрэнерго" может применять такие ограничения", – заявил он.
По словам Шмыгаля, несколькочасовые отключения, которые могут происходить в том или ином городе, это неотложные ремонтные работы на линиях электропередач. Он уточнил, что об этом предупреждают заранее. Также повлиять на временное отключение могут аварийные ситуации, связанные с непогодой.
"Осенне-зимний период проходит стабильно, энергоресурсов у нас достаточно, а тарифы для населения, как мы и обещали, расти не будут", — подытожил премьер.
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