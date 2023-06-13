Всего лишь заявление и состав семьи: порядок назначения жилищной субсидии хотят упростить

Министерство социальной политики сообщило, что готовят изменения к механизму назначения субсидий на оплату коммунальных услуг. Главная цель этих изменений – упростить процесс получения субсидий для украинцев.

Минсоцполитики планирует самостоятельно собирать всю необходимую информацию об имущественном положении и доходах граждан, имеющих право на субсидию. Гражданам, которые будут обращаться за государственной помощью, будет достаточно подать заявление и предоставить информацию о составе своей семьи.

Об этом во время телемарафона сообщила министр социальной политики, Оксана Жолнович. Она подчеркнула, что для получения субсидии необходимо будет только заполнить заявление и предоставить информацию о составе семьи. Дальнейший сбор информации о доходах и имущественном положении субсидиантов будет проводиться Министерством социальной политики.

"В Пенсионном фонде заведены учетные записи или личные кабинеты для всех поставщиков услуг. Чтобы человек не вписывал детали о коммуналке. Мы это сами собираем по адресу по поставщикам, регистрируя проактивно поставщиков услуг», – сообщила министр социальной политики.

Всю другую информацию будут собирать сотрудники Министерства социальной политики. Они установят, где работают или учатся субсидианты, какие доходы они получают, а также проверят, есть ли в семье безработные лица трудоспособного возраста. Кроме того, чиновники соберут информацию об имущественном положении семьи и значительных расходах, осуществляемых членами домохозяйства. На основании собранных данных будут приниматься решения о назначении субсидии или отказе в предоставлении государственной помощи. Более того, на основе этих данных будет определяться размер субсидии.

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