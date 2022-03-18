Всемирный банк обещает $100 млн на выплаты стипендий украинским студентам

Эти деньги позволят выплачивать академические стипендии для 172 тысяч студентов и социальные стипендии для 50 тысяч студентов.

Всемирный банк выделит Украине 100 млн долларов на выплаты стипендий студентам.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение ВБ.

"Благодаря новому компоненту совместного проекта Минобразования и ВБ "Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов" предоставляется финансирование в размере почти $100 млн для возмещения бюджетной программы правительства в секторе высшего образования", — говорится в сообщении.

Эти деньги позволят выплачивать академические стипендии для 172 тысяч студентов и социальные стипендии для 50 тысяч студентов стипендиальных программ в 2021-2022 учебном году.

"Эти стипендиальные программы помогут студентам обеспечить свои основные потребности и услуги, будут способствовать продолжению образовательного процесса и улучшению результатов обучения", — сказал региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит Украине дополнительные 200 млн. долларов.

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