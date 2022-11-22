Всемирный банк предоставил Украине 60 млн долларов: на что пойдут деньги

Эти средства потратит на зарплаты госслужащих и педагогов.

Сегодня, 22 ноября, государственный бюджет Украины получил 60 млн долларов финансирования от Всемирного банка. Из этих средств 50 млн долларов предоставлено на льготных условиях от Международной ассоциации развития, остальные – 10 млн долларов в качестве гарантий от Латвии.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Мы благодарны правительству Латвии и команде Всемирного банка за поддержку финансовой стабильности Украины. Привлеченные средства позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также и дальше обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Эти ссуды Украина получила в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Срок погашения кредита от МАР – 10 лет с 4-летним льготным периодом, единовременная комиссия – 0,25 %, комиссия по обязательству – 0,25 % годовых от неснятого остатка.

Кредит от Латвии Украина должна погасить в течение 18,5 лет с 4-летним льготным периодом, одноразовая комиссия – 0,25% и комиссия по обязательству – 0,25%.

"Средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном, так и региональном уровнях", — отметили в правительстве.

Финансовая помощь Украине

США выделили Украине 4,5 млрд долларов для поддержки госбюджета. Эти средства будут направлены на зарплаты медикам, учителям и на пенсии.

В ноябре Всемирный банк сообщил, что выделил дополнительные 500 миллионов долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить срочные потребности в расходах, вызванные полномасштабным вторжением России и продолжающейся войной.

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