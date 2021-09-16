Всемирный банк прекращает публикацию рейтинга Doing Business-за ошибок в предыдущих отчетах

В учреждении признали наличие ошибок, в частности, в отчетах за 2018 и 2020 годы. Кроме того, во Всемирном банке отметили, что в подготовке этих документов были определенные трудности этического характера.

Руководство Группы Всемирного банка объявило о прекращении публикаций ежегодного рейтингового доклада Doing Business, в котором оценивались условия для ведения бизнеса в разных странах, из-за выявленных ошибок в предыдущих отчетах.

"Просмотрев всю имеющуюся на сегодняшний день информацию по докладу Doing Business включая выводы относительно предыдущих обзоров, аудитов, а также отчета, обнародованного Банком сегодня от имени Совета директоров, руководство Группы Всемирного банка приняло решение прекратить публикации Doing Business", — говорится в заявлении, обнародованном на сайте учреждения.

В финучреждении уже анонсировали применение иного подхода к оценке делового и инвестиционного климата в странах и регионах.

Напомним:

Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали Соглашение о предоставлении Украине от Международного банка реконструкции и развития кредита в размере 350 млн долларов для проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Возможность получения второго транша "Займа на политику развития в сфере экономического восстановления" на сумму в 350 млн долларов зависит от поддержания адекватной макроэкономической базы.

Также Украина получит еще $ 230 млн от Всемирного банка на борьбу с COVID-19. Средства должны поступить уже к декабрю.

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