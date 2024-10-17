Всемирный банк прогнозирует резкий рост экономики в Украине: когда это произойдет

Ущерб от российского вторжения и масштабные перебои со снабжением электроэнергией замедлят рост ВВП в Украине в текущем и следующем году.

По итогам 2024 года Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в Украине на уровне 3,2%. В следующем году этот показатель пойдет на убыль, но уже в 2026 году прогнозируется рост ВВП в Украине до 7%.

Об этом сообщили в пресс-релизе Всемирного банка от 17 октября.

"В Украине, значительные убытки от российского вторжения и масштабные перебои со снабжением электроэнергией, вероятно, замедлят рост с 5,3 процентов в прошлом году до 3,2 процентов в этом году и 2 процентов в 2025 году", — говорится в опубликованном прогнозе.

При этом для Российской Федерации, ведущей агрессивную войну, Всемирный банк тоже прогнозирует ухудшение экономики на текущий и последующие годы.

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"В России, более жесткая монетарная политика и еще большая нехватка производственных мощностей и трудовых ресурсов, как ожидается, замедлят рост с 3,6 процентов в 2023 году до 3,2 процентов в этом году и 1,6 процентов в 2025 году", — говорится в пресс-релизе.

Однако в 2026 году во Всемирном банке прогнозируют рост ВВП в Украине сразу до 7%. Между тем для Российской Федерации прогноз гораздо хуже - всего 1,1% роста ВВП.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о повышении налогов, вызвавший много споров и среди депутатов, и среди общественности. Налоговые изменения будут действовать до конца того года, когда завершится военное положение.

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