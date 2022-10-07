Всемирный банк прогнозирует резкое падение экономики в Украине: детали

Всемирный банк прогнозирует, что экономика в нашей стране на фоне войны сократится на 30%. Постепенное восстановление можно ожидать со следующего года.

Президент Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Одиль Рено-Бассо заявила, что Украину ожидает падение экономики из-за войны, которую начала Россия. Украина и дальше нуждается в огромной финансовой поддержке. Ожидается, что рост экономики возобновится в 2023 году, но будет слабым.

Об этом сегодня, 7 октября, пишет издание Foreign Policy.

"Главная цель EBRD в Украине — это поддержка реальной экономики, то есть восстановление и поддержка работы железной дороги, электросетей, поставок энергетических ресурсов", — сказала она.

Она также отметила, что по результатам 2022 года экономика Украины упадет на 30%.

"Чтобы экономика Украины не упала, нужна ежемесячная помощь в $3-3,5 млрд. В США и ЕС опасаются рецессии, поэтому предоставление этой поддержки является вызовом", — объяснила она.

Напомним, в Международном валютном фонде заявили, что мировая экономика находится в самом худшем состоянии за последние 80 лет.

В фонде считают, что причинами такого положения стали полномасштабная война России против Украины, пандемия коронавируса и угроза изменения климата из-за глобального потепления. Поэтому во всем мире выросла инфляция, цены на питание и энергоносители.

Накануне международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило кредитный рейтинг Украины до третьего уровня – самого низкого. Там заявили, что война усугубляет риски, связанные с долговой устойчивостью страны.

Если широкомасштабная война, развязанная Россией, затянется, то девять из десяти украинцев, вероятно, могут оказаться на грани бедности. Война в Украине также вызывает невероятные человеческие страдания и опустошает города, половина предприятий страны полностью закрылась, в то время как другая половина борется за выживание.

Война на истощение: что будет с экономиками Украины и России

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