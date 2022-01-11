Всемирный банк ухудшил прогноз глобального роста экономики на 2022 год: есть четыре причины

Всемирный банк ухудшил прогноз глобального роста экономики на 2022 год: есть четыре причины

Всемирный банк назвал четыре причины, по которым может произойти замедление роста экономики в 2022 году.

Всемирный банк спрогнозировал, что глобальный рост экономики замедлится к 2023 году. Это означает, что в течение 2022 года рост экономики будет медленнее на 0,2%, чем прогнозировалось полгода назад.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка, обнародованном во вторник, 11 января.

Согласно докладу, ожидается, что рост в странах с развитой экономикой снизится с 5% в 2021 году до 3,8% в 2022 году и 2,3% в 2023 году. По прогнозам мирового банка, эти темпы будут достаточными для возобновления производства и инвестиций до их тенденции перед пандемией в этих экономиках.

Однако в странах с менее развитой экономикой прогнозируется, что рост упадет с 6,3% в 2021 году до 4,6% в 2022 году и 4,4% в 2023 году. К 2023 году все страны с развитой экономикой достигнут полного возобновления производства. Однако объем производства в развивающихся странах останется на 4 процента ниже тенденции до пандемии.

Причины замедления мировой экономики:

Распространение вариантов COVID-19, Мировая инфляция, Долги, Неравенство доходов населения.

"Мировая экономика одновременно сталкивается с COVID-19, инфляцией и неопределенностью политики, а государственные расходы и монетарная политика находятся на неизведанной территории. Растущее неравенство и проблемы безопасности особенно вредны для развивающихся стран", — сказал президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Напомним, ранее в Нацбанке сообщили, что в ноябре 2021 года потребительская инфляция в годовом исчислении замедлилась до 10,3%, но цены в месячном измерении выросли на 0,8%.

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