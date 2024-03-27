Всемирный банк выделил Украине $1,5 млрд ссуды под гарантии Британии и Японии

Средства будут перечислены уже к концу марта.

Совет директоров Всемирного банка одобрил решение о выделении Украине 1,5 млрд долларов в рамках займа в поддержку политики развития (DPL).

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Дмитрий Шмигаль.

"Из них 984 млн долларов поступит от Японии и 516 млн долларов — от Великобритании. Рассчитываем, что средства будут перечислены уже до конца марта", — заявил он.

Премьер отметил, что эти ресурсы пойдут на покрытие наиболее важных бюджетных расходов: на социальные, гуманитарные цели и восстановление.

В свою очередь глава Министерства экономики Сергей Марченко заявил, что привлеченные средства будут направлены на поддержку Государственного бюджета Украины и восстановление экономики, финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета.

"Всемирный банк, Япония и Великобритания являются ключевыми партнерами Украины, оказывающими беспрецедентную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения. Учитывая вызовы, вызванные широкомасштабной вооруженной агрессией России, обеспечение потребностей наших граждан является приоритетом украинского Правительства. Привлеченные средства будут направлены на поддержку Государственного бюджета Украины и восстановление экономики, финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета”, – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила четвертый транш финансирования на сумму около 880 млн от МВФ в рамках программы механизма расширенного финансирования (EFF).

Кроме того, мы ранее информировали, что мэр Харькова сообщил, сколько денег нужно для восстановления критической инфраструктуры и домов города.

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