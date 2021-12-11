Всемирный банк выделил Украине 150 млн долларов на борьбу с COVID

120 млн долларов дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 млн доз вакцин.

Всемирный банк одобрил выделение Украине 150 млн долларов. Денежные средства будут направлены на помощь в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщила накануне пресс-служба банка.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов США для проекта Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине. Эти средства помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией COVID-19, а также укрепить здоровье Украины", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что 120 млн. долларов дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 млн. доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20% населения. Эта закупка также позволит 10 млн. людей из приоритетных групп населения получить полную вакцинацию против COVID-19.

Остальные 30 млн. долларов будут направлены на финансирование других аспектов развертывания компании по вакцинации: информационные технологии, коммуникация с общественностью, усиление возможности, а также закупка оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине 2,5 млрд гривен ($ 90 млн) для развертывания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией коронавируса. Это предусмотренного соглашением о начале в Украине проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", которую 18 мая заключил Минздрав и Международный банк реконструкции и развития.

2,5 млрд гривен ($ 90 млн) для развертывания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией коронавируса. Это предусмотренного соглашением о начале в Украине проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", которую 18 мая заключил Минздрав и Международный банк реконструкции и развития. В июне правительство Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов.

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