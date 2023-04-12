Всемирный банк выделяет Украине 200 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры

Это не единственный транш, который может быть направлен в Украину.

Всемирный банк выделит Украине финансирование в размере 200 миллионов долларов, направленных на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

В сообщении отмечается, что это не единственный транш, который может быть направлен в Украину.

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"Сегодня Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере 200 млн. долларов на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины", — сказано в сообщении.

Кроме того, Украина может получить от партнеров дополнительное финансирование в размере до 300 млн долларов в виде грантов для расширения масштабов проекта.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в выступлении перед участниками собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне заявила, что Украина уже сейчас обеспечена финансовой помощью до конца текущего года.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские власти рассчитывают, что в следующие 5-7 лет Киев получит примерно $100 млрд российских денег, арестованных по всему миру.

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