Всемирный банк выделяет Украине 200 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры

Это не единственный транш, который может быть направлен в Украину.
Всемирный банк выделит Украине финансирование в размере 200 миллионов долларов, направленных на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
В сообщении отмечается, что это не единственный транш, который может быть направлен в Украину.
"Сегодня Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере 200 млн. долларов на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины", — сказано в сообщении.
Кроме того, Украина может получить от партнеров дополнительное финансирование в размере до 300 млн долларов в виде грантов для расширения масштабов проекта.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в выступлении перед участниками собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне заявила, что Украина уже сейчас обеспечена финансовой помощью до конца текущего года.
Кроме того, мы ранее информировали, что украинские власти рассчитывают, что в следующие 5-7 лет Киев получит примерно $100 млрд российских денег, арестованных по всему миру.
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