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Встреча Блинкена и Кулебы: о чем договорились США и Украина в сфере экономики

Встреча Блинкена и Кулебы: о чем договорились США и Украина в сфере экономики

Twitter/Дмитрий Кулеба

В частности, США предоставят Украине финансирование.

Соединенные Штаты обещают предоставить Украине новое финансирование, чтобы помочь диверсифицировать энергетические ресурсы.

Об этом на брифинге заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

"Мы также поддерживаем гарантирование безопасности энергопоставок Украине. Это включает предоставление нового финансирования. Оно поможет Украине диверсифицировать свои энергетические ресурсы", — сообщил госсекретарь.

Также Блинкен заявил:

  • о работе США с партнерами и союзниками для задействования всех рычагов давления на РФ по поводу продления транзитного газового соглашения с Украиной;
  • о поддержке усилий Украины по присоединению ее электрических сетей к общеевропейской системе;
  • о поддержке плана трансформации украинской экономики, который предполагает модернизацию ключевых секторов и привлечение инвестиций.

Ранее сообщалось, чем важна Хартия стратегического партнерства с США для Украины

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