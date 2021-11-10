Встреча Блинкена и Кулебы: о чем договорились США и Украина в сфере экономики

В частности, США предоставят Украине финансирование.
Соединенные Штаты обещают предоставить Украине новое финансирование, чтобы помочь диверсифицировать энергетические ресурсы.
Об этом на брифинге заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
"Мы также поддерживаем гарантирование безопасности энергопоставок Украине. Это включает предоставление нового финансирования. Оно поможет Украине диверсифицировать свои энергетические ресурсы", — сообщил госсекретарь.
Также Блинкен заявил:
- о работе США с партнерами и союзниками для задействования всех рычагов давления на РФ по поводу продления транзитного газового соглашения с Украиной;
- о поддержке усилий Украины по присоединению ее электрических сетей к общеевропейской системе;
- о поддержке плана трансформации украинской экономики, который предполагает модернизацию ключевых секторов и привлечение инвестиций.
Ранее сообщалось, чем важна Хартия стратегического партнерства с США для Украины
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