ВСУ передали более 146 млн гривен, которые были арестованы по делу двух адвокатов

Двух адвокатов в апреле прошлого года разоблачили по просьбе предоставить и получении взятки.
Вооруженным силам Украины передано свыше $3,7 млн, около €846 тыс., £20 тыс. и 242 тыс. гривен.
Об этом сообщает САП.
Переданные средства были изъяты и арестованы в рамках расследования уголовного производства в отношении двух адвокатов, разоблаченных в апреле прошлого года по просьбе предоставить и получении $100 тыс. неправомерной выгоды.
"Адвокаты за 100 тыс. долларов США обещали «решить» вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде г. Киева. Они были разоблачены 6 апреля 2021 года. Во время обысков у задержанных обнаружены предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя главы ОАСК и его близкого родственника, денежные средства на сумму свыше 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей", — говорится в сообщении.
14 марта 2022 года обвинительный акт по делу был направлен в Высший антикоррупционный суд.
Напомним, в Запорожской области оккупанты похитили из банкомата почти 400 тысяч гривен.
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