ВСУ превратили в металлолом 5 тысяч единиц российской техники: что с ним делать

Если продать весь этот лом, то можно заработать 45 млн долларов.
Украинские защитники за семь недель войны превратили в металлолом 5 тысяч единиц российской техники. А это – 85 тыс. тонн металлолома, стоимостью 45 млн долларов.
Об этом пишет Forbes.
Российский металлолом можно использовать для восстановления инфраструктуры, однако сначала металл нужно правильно отсортировать. А потом военные сами определятся, что с ним делать.
Отмечается, что из 85 тысяч тонн уничтоженной российской техники около:
- 75 тысяч тонн – углеродистая и нержавеющая сталь;
- 2,5 тысячи тонн – алюминий;
- 1 тысяча тонн – медь;
- более 360 тонн титана и магния,
- 10 кг платины,
- 18 кг золота
- 1,2 тонны серебра.
Если продать весь этот лом, то можно заработать 45 млн долларов. Обычным украинцам военную технику российских оккупантов нужно передать ВСУ, поскольку самостоятельно продать ее не удастся, а еще она может быть опасна.
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