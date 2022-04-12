ВСУ превратили в металлолом 5 тысяч единиц российской техники: что с ним делать

ВСУ превратили в металлолом 5 тысяч единиц российской техники: что с ним делать

Если продать весь этот лом, то можно заработать 45 млн долларов.

Украинские защитники за семь недель войны превратили в металлолом 5 тысяч единиц российской техники. А это – 85 тыс. тонн металлолома, стоимостью 45 млн долларов.

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Об этом пишет Forbes.

Российский металлолом можно использовать для восстановления инфраструктуры, однако сначала металл нужно правильно отсортировать. А потом военные сами определятся, что с ним делать.

Отмечается, что из 85 тысяч тонн уничтоженной российской техники около:

75 тысяч тонн – углеродистая и нержавеющая сталь;

2,5 тысячи тонн – алюминий;

1 тысяча тонн – медь;

более 360 тонн титана и магния,

10 кг платины,

18 кг золота

1,2 тонны серебра.

Если продать весь этот лом, то можно заработать 45 млн долларов. Обычным украинцам военную технику российских оккупантов нужно передать ВСУ, поскольку самостоятельно продать ее не удастся, а еще она может быть опасна.

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