Вся металлургическая продукция РФ должна попасть под санкции – Юлия Свириденко

Об этом во время встречи с министром торговли США Джиной Раймондо отметила первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко подчеркнула, что стабилизация украинской экономики основывается на стабильном экспорте, и особенно это касается металлургов.

«Сталь – это область, где мы особенно заинтересованы в расширении санкций против РФ и доступе на американский рынок. Вся российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями США. С этой целью мы призываем включить украинскую руду и другие продукты в западную цепь поставок и заменить Россию на этих рынках. Также важно приравнять украинскую руду и чугун к продукции из ЕС, и продолжить освобождение от налоговых тарифов (по крайней мере, до конца 2024 года) продукцию украинского экспорта», – отметила первый вице-премьер.

Как известно, еще в рамках четвертого пакета санкций Евросоюз с 1 апреля 2022 года запретил импорт из России стальных продуктов-проката и труб. Восьмой пакет санкций якобы расширяет введенные ранее ограничения. Однако после анализа ясно, что введенные санкции не повлияют на экспорт российской металлопродукции: под запрет попали черные металлы и изделия из них, при этом ограничения не касаются чугуна и ферросплавов. Кроме того, новые ограничения на импорт стали вступают в силу с 30 сентября 2023, а отдельных стальных полуфабрикатов — с 1 апреля, и даже с 1 октября 2024 года.

Ранее нардеп Михаил Цымбалюк призвал ЕС и США ввести полное эмбарго на все виды металлопродукции из РФ – ведь именно эти позиции принесли стране-агрессору $300 млрд валютного дохода в прошлом году, а это 63% общего экспорта России. "Это грандиозный вклад в ВВП и госбюджет России, его способность финансировать дальнейшую милитаризацию, военную агрессию", – подчеркнул депутат.