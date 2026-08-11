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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Второй "взрыв" клубники: в Украине стартовал новый сезон ягоды — на рынке назвали цены

Сколько стоит клубника в августе? Продавцы назвали актуальную цену ягоды на украинском рынке.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Второй "взрыв" клубники: в Украине стартовал новый сезон ягоды — на рынке назвали цены

Клубника – новый сезон / © Unsplash

На украинском рынке начался новый сезон продажи клубники, а актуальные оптовые цены на ягоду составляют от 100 грн.

Об этом говорится в видео с рынка «Столичный», где продавцы рассказывают об актуальных ценах на сезонные фрукты и ягоды.

«100 гривен», — назвал продавец цену на клубнику.

На рынке отметили, что в Украине начат новый сезон клубники.

«Взрыв клубники»! Новый сезон!», — говорит продавщица ягоды.

В ходе разговора реализаторы также уточнили, что цены на клубнику разные. В опте — от 100 до 160 грн за кг.

Напомним, что ягоды содержат много клетчатки, витаминов и растительных соединений, которые помогают организму противостоять окислительному стрессу и воспалению. А клубника является мощным источником витамина C. И заслуживает места в списке самых полезных ягод.

Витамин C необходим для нормальной работы иммунной системы, участвует в синтезе коллагена и выполняет антиоксидантную функцию.

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