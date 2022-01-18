Вторжение России: Милованов рассказал о возможных последствиях для украинского бизнеса

Вторжение России: Милованов рассказал о возможных последствиях для украинского бизнеса

Также экс-министр дал советы предпринимателям на случай вторжения РФ.

Экс-министр экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал, какие последствия для украинского бизнеса может повлечь за собой военная агрессия России

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Милованова, есть три военных сценария агрессии России.

1. Ограниченный – обострение на Донбассе

Эскалацию будут сопровождать информационные кампании в Украине, цель которых: дестабилизировать внутриполитическую ситуацию, ухудшить инвестиционный климат, отпугнуть торговых партнеров.

2. Расширенный

Под угрозой: Харьков, Сумы, Мариуполь, Херсон и Одесса, Черноморская морская граница.

3. Полномасштабный сценарий

Риски для бизнеса

Энергетика

Милованов напомнил, что Россия использует энергетику как орудие. Поэтому возможны колебания цен на основные энергоресурсы, дефицит энергоносителей, полная остановка энергоснабжения, прекращение поставок электроэнергии и повреждение энергетической инфраструктуры.

"Энергозависимые отрасли больше всего пострадают в моменты ценовых пиков и периоды ограниченного снабжения. Украинские компании будут вынуждены закрывать заводы или переводить расходы на потребителей", — пишет эксминистр.

Киберугрозы

Милованов объясняет, что кибератаки угрожают не только государственным учреждениям, критически важной инфраструктуре и крупным предприятиям, но также средним предприятиям, оказывающим услуги правительству и частным компаниям.

"Обычно кибератаки начинаются с человеческого фактора, когда работники бизнеса небрежно относятся к безопасности своих устройств", — обращает внимание президент KSE.

Финансовые риски

По словам Милованова, финансовые риски включают девальвацию валюты, проблемы с банковскими депозитами или частичную потерю доступа к внешнему финансированию.

Ущерб финансовой системе, которую может быть причинен вероятным вторжением РФ, экс-министр пока не берется оценить. Он отмечает, что это зависит от масштабов вторжения России.

"Экономический фундамент" Украины Милованов называет сильнее, чем до 2014-2015 годов.

"Банковская система была очищена от нежизнеспособных банков. Это означает, что банкротство банков не будет системным. Резервы центрального банка превышают $30 млрд, что в 1,5 раза больше, чем в 2013 году. Текущий счет имеет небольшой дефицит против 9% разрыва ВВП в 2013 году", — уверяет он.

Кризис цепочек снабжения

Бывший министр предупреждает, что возможное вторжение может повлиять на границы. Милованов считает, что, прежде всего, Кремль будет пытаться захватить черноморские порты Украины, автомагистрали и железную дорогу.

"Это может столкнуть украинский бизнес с кризисом цепей поставок. Это приведет к дефициту и может повлиять на экспортно-ориентированный бизнес в сельском хозяйстве и тяжелой промышленности", — пишет экономист.

Дефицит человеческих ресурсов

Милованов обращает внимание, что из-за материально-технического хаоса и потенциальной военной мобилизации в Украине может возникнуть дефицит рабочей силы.

В частности, речь идет о секторах, в которых занято значительное число мужчин (сельское хозяйство, энергетика, металлургия, транспортные услуги). Именно эти сферы могут пострадать больше всего.

Советы Милованова для бизнеса

Просмотреть уровень готовности к энергетическому кризису и кибератакам;

Составить план поставки газа, электроэнергии из альтернативных источников и создать резервные запасы, где это возможно;

Спланировать все, что связано с перемещением людей/производства/элементов инфраструктуры или переходом на вариант полуудаленного режима работы;

Разработать кризисные бизнес-планы и коммуникационные планы;

Критически проверять информацию и использовать надежные источники в условиях распространения фейков и системных кампаний по дезинформации;

Составить план эвакуации команды по чрезвычайной ситуации и координации с местной территориальной обороной.

Ранее сообщалось, что на фоне угрозы нападения России может ухудшиться экономика Украины.

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