Вторжение России: Милованов рассказал о возможных последствиях для украинского бизнеса

Также экс-министр дал советы предпринимателям на случай вторжения РФ.
Экс-министр экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал, какие последствия для украинского бизнеса может повлечь за собой военная агрессия России
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам Милованова, есть три военных сценария агрессии России.
- 1. Ограниченный – обострение на Донбассе
Эскалацию будут сопровождать информационные кампании в Украине, цель которых: дестабилизировать внутриполитическую ситуацию, ухудшить инвестиционный климат, отпугнуть торговых партнеров.
- 2. Расширенный
Под угрозой: Харьков, Сумы, Мариуполь, Херсон и Одесса, Черноморская морская граница.
- 3. Полномасштабный сценарий
Риски для бизнеса
Энергетика
Милованов напомнил, что Россия использует энергетику как орудие. Поэтому возможны колебания цен на основные энергоресурсы, дефицит энергоносителей, полная остановка энергоснабжения, прекращение поставок электроэнергии и повреждение энергетической инфраструктуры.
"Энергозависимые отрасли больше всего пострадают в моменты ценовых пиков и периоды ограниченного снабжения. Украинские компании будут вынуждены закрывать заводы или переводить расходы на потребителей", — пишет эксминистр.
Киберугрозы
Милованов объясняет, что кибератаки угрожают не только государственным учреждениям, критически важной инфраструктуре и крупным предприятиям, но также средним предприятиям, оказывающим услуги правительству и частным компаниям.
"Обычно кибератаки начинаются с человеческого фактора, когда работники бизнеса небрежно относятся к безопасности своих устройств", — обращает внимание президент KSE.
Финансовые риски
По словам Милованова, финансовые риски включают девальвацию валюты, проблемы с банковскими депозитами или частичную потерю доступа к внешнему финансированию.
Ущерб финансовой системе, которую может быть причинен вероятным вторжением РФ, экс-министр пока не берется оценить. Он отмечает, что это зависит от масштабов вторжения России.
"Экономический фундамент" Украины Милованов называет сильнее, чем до 2014-2015 годов.
"Банковская система была очищена от нежизнеспособных банков. Это означает, что банкротство банков не будет системным. Резервы центрального банка превышают $30 млрд, что в 1,5 раза больше, чем в 2013 году. Текущий счет имеет небольшой дефицит против 9% разрыва ВВП в 2013 году", — уверяет он.
Кризис цепочек снабжения
Бывший министр предупреждает, что возможное вторжение может повлиять на границы. Милованов считает, что, прежде всего, Кремль будет пытаться захватить черноморские порты Украины, автомагистрали и железную дорогу.
"Это может столкнуть украинский бизнес с кризисом цепей поставок. Это приведет к дефициту и может повлиять на экспортно-ориентированный бизнес в сельском хозяйстве и тяжелой промышленности", — пишет экономист.
Дефицит человеческих ресурсов
Милованов обращает внимание, что из-за материально-технического хаоса и потенциальной военной мобилизации в Украине может возникнуть дефицит рабочей силы.
В частности, речь идет о секторах, в которых занято значительное число мужчин (сельское хозяйство, энергетика, металлургия, транспортные услуги). Именно эти сферы могут пострадать больше всего.
Советы Милованова для бизнеса
- Просмотреть уровень готовности к энергетическому кризису и кибератакам;
- Составить план поставки газа, электроэнергии из альтернативных источников и создать резервные запасы, где это возможно;
- Спланировать все, что связано с перемещением людей/производства/элементов инфраструктуры или переходом на вариант полуудаленного режима работы;
- Разработать кризисные бизнес-планы и коммуникационные планы;
- Критически проверять информацию и использовать надежные источники в условиях распространения фейков и системных кампаний по дезинформации;
- Составить план эвакуации команды по чрезвычайной ситуации и координации с местной территориальной обороной.
Ранее сообщалось, что на фоне угрозы нападения России может ухудшиться экономика Украины.
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