ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
98
Время на прочтение
2 мин

Введение CBAM может снизить ВВП Украины на 10% - Метинвест

Европейское экомито CBAM представляет серьезную угрозу украинской экономике - Метинвест

Европейский механизм углеродной корректировки импорта (CBAM), который вступит в силу с 2026 года, может нанести серьезный удар по украинской экономике. Об этом заявил руководитель офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз на конференции «На пути интеграции: диалог правительства и бизнеса ради членства Украины в ЕС» в Киеве.

Он отметил, что декарбонизация для Евросоюза является, скорее, инструментом защиты внутреннего рынка, чем вопросом экологии. "До введения CBAM осталось два месяца, а мы до сих пор не знаем, сколько будем платить", - подчеркнул представитель Метинвеста.

При этом, по данным исследований Ernst & Young и Федерации работодателей Украины, внедрение механизма приведет к сокращению ВВП Украины примерно на 5% в 2026 году и на 10% – в 2030-м, напомнил Водовиз.

Он призвал правительство не медлить, а обратиться в Евросоюз с предложением отсрочить введение CBAM для Украины из-за войны войны. Это серьезный удар по нашей экономике. Надо совместно искать решение, как отсрочить этот период или какие альтернативные обязательства мы можем взять перед ЕС», - сказал он.

Он также подчеркнул, что европейские металлургические компании получают миллиардные гранты на декарбонизацию, что ставит украинские предприятия в неравные условия. «У нас таких возможностей нет. Поэтому просим отсрочку хотя бы на пять лет со дня введения CBAM», - подчеркнул он.

Отдельно Водовиз обратил внимание на необходимость создания прозрачной системы торговли квотами на выбросы углерода. Он отметил, что Украина уже ввела мониторинг и отчетность по парниковым газам, но должна перейти к формированию самой системы торговли.

"Мы выступаем за интеграцию с европейской системой торговли квотами, где действует четкий и прозрачный механизм: уплаченные средства возвращаются предприятиям в виде поддержки на декарбонизацию", - пояснил он.

Конференция, организованная Киевской школой экономики при содействии Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и финансовой поддержки Швеции, собрала представителей правительства, бизнеса и международных партнеров для обсуждения вызовов евроинтеграции.

Напомним, по данным ФРУ, в случае внедрения СВАМ для Украины, уже к 2034 гг. падение ВВП составит $8,7 млрд к 2026 г., а в 2034 – уже $11,3 млрд. Также Украину ожидает уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности2,2 достичь $3,6 млрд в 2034 г.

Ранее немецкое издание Tagesspiegel заявило, что Еврокомиссия готова отсрочить СВАМ для Украины минимум до 2027 года, но правительство должно послать официальный запрос.

Дата публикации
Количество просмотров
98
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie