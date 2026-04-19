Введут ли НДС для ФЛП: окончательный ответ Кабмина после визита в Вашингтон

Правительство и МВФ согласились, что идея налогообложения малого бизнеса неконструктивна, однако вопрос наполнения бюджета-2027 остается открытым.

НДС для ФЛП не будет - премьер-министр Свириденко

НДС для ФЛП не будет — премьер-министр Свириденко / © Владимир Зеленский

МВФ пока отказался от требования обложения НДС физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса о введении налогообложения НДС для ФЛП — как для общества, так и для парламента. Во время Весеннего собрания мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея», — сказала она.

Свириденко добавила, что во время весеннего собрания МВФ в Вашингтоне украинская сторона проводила многочисленные консультации с Фондом и европейскими партнерами.

По ее словам, правительство вместе с международными партнерами работает над разработкой альтернативных мер по обеспечению доходной части государственного бюджета на 2027 год.

Ранее мы писали, что новые требования МВФ к Украине вызвали скандал.

Напомним, что Верховная Рада продлила военный сбор на 3 года после войны. Этот закон является частью обязательств Украины перед МВФ для получения новой части средств.

