Введут ли НДС для ФЛП: окончательный ответ Кабмина после визита в Вашингтон
Правительство и МВФ согласились, что идея налогообложения малого бизнеса неконструктивна, однако вопрос наполнения бюджета-2027 остается открытым.
МВФ пока отказался от требования обложения НДС физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса о введении налогообложения НДС для ФЛП — как для общества, так и для парламента. Во время Весеннего собрания мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея», — сказала она.
Свириденко добавила, что во время весеннего собрания МВФ в Вашингтоне украинская сторона проводила многочисленные консультации с Фондом и европейскими партнерами.
По ее словам, правительство вместе с международными партнерами работает над разработкой альтернативных мер по обеспечению доходной части государственного бюджета на 2027 год.
Напомним, что Верховная Рада продлила военный сбор на 3 года после войны. Этот закон является частью обязательств Украины перед МВФ для получения новой части средств.