Введут ли продажу SIM-карт по паспортам: в Раде ответили

Паспортизация SIM-карт / © Фото из открытых источников

Реклама

В Верховной Раде отметили, что ввести обязательную идентификацию абонентов практически невозможно. Поэтому регистрация SIM-карт по паспорту в Украине не вводится.

Об этом сказал народный депутат Александр Федиенко.

Как говорится в его сообщении, проблема рисков безопасности, киберпреступности и мошенничества действительно существует, однако универсального решения, которое мгновенно решит все эти вопросы, нет. В то же время, механизмы идентификации могли бы существенно уменьшить количество злоупотреблений.

Реклама

По словам нардепа, главная преграда — экономическая. В Украине большинство пользователей выбирает предоплаченные SIM-карты без заключения контрактов. Крупнейшие операторы рынка, а именно Киевстар, Vodafone Украина и lifecell, работают по модели быстрой и максимально простой продажи SIM без дополнительных проверок.

«SIM-карта — это товар, который много и быстро продается. В Украине большинство абонентов пользуются предоплаченными SIM-картами (без контракта). Операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell — их модель работает очень просто, человек покупает SIM быстро и без договоров, без проверок, без обязательств. Чем легче купить, тем больше продаж. В каждом магазине можно купить этот товар», — отмечает нардеп.

Внедрение обязательной паспортизации означало бы уменьшение количества продаж, дополнительные затраты на IT-инфраструктуру и перестройку бизнес-процессов. По оценкам операторов, только внедрение электронной регистрации может занять около года, а полная идентификация — до двух лет и потребует значительных инвестиций (CAPEX).

Рынок в цифрах

По данным Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций, по состоянию на первое полугодие 2025 года в Украине насчитывалось около 47,9 млн активных SIM-карт.

Реклама

Средний доход с одного абонента (ARPU) в 2025 году составляет около 135 грн в месяц. Таким образом, ежемесячная выручка рынка составляет более 6,4 млрд грн, или почти 78 млрд грн в год.

В случае снижения количества активных SIM-карт только на 10% операторы могут потерять около 7,8 млрд грн годовой выручки. Даже с учетом маржи это означает миллиардные потери отрасли.

Также, по мнению Федиенко, без жесткой политической воли принять решение об обязательной идентификации будет сложно. Лоббистское влияние крупных операторов и международных ассоциаций может перевесить аргументы безопасности.

В то же время экспертов, поднимающих тему контроля обращения SIM-карт, в парламенте поддерживают, однако признают, что вопрос лежит не только в плоскости безопасности, но и в сфере больших финансовых интересов.

Реклама

Напомним, что касается SIM-карт по паспорту, ранее советник министра обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» описал возможные сценарии противодействия новым тактикам РФ, когда враг использует дроны для сброса FPV. По его словам, зафиксированы случаи, когда один «Шахед» транспортирует два дополнительных FPV-дрона.