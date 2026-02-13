Введут ли НДС для ФЛП в феврале: в правительстве ответили

Налоги / © pixabay.com

Кабинет министров Украины не намерен подавать в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), в феврале текущего года.

Соответствующее заявление во время часа вопросов правительству сделала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она опровергла планы регистрации документа в ближайшее время.

«В феврале правительство не будет подавать в парламент законопроект о введении НДС для ФЛП», — отметила Свириденко.

В то же время чиновница не уточнила конкретные сроки, когда именно правительство планирует вынести соответствующую инициативу на рассмотрение законодателей.

Суть предложений Минфина

Напомним, Министерство финансов разрабатывает изменения в налоговое законодательство, предусматривающие обязательную уплату НДС для ФЛП, чей годовой доход превышает 1 миллион гривен.

Среди аргументов в пользу новшества называют:

Увеличение поступлений в бюджет — по оценкам это может принести дополнительно 40 млрд грн.

Гармонизация с нормами ЕС — выполнение требований международных партнеров и МВФ.

Борьба с уклонением от налогов — исключение использования упрощенной системы крупным бизнесом («дробление»).

Детенизация экономики — необходимость документального доказательства происхождения продуктов.

Что будет, если законопроект примут

По оценке экономиста Андрея Забловского, в случае введения таких изменений наиболее ощутимый рост цен прогнозировали для ФЛП 1-й и 2-й групп, а также для части предпринимателей 3-й группы.

Расчеты свидетельствовали, что для 1-й группы ФЛП товары и услуги могли подорожать на 15–20%. Многие торговцы на рынках закупали товар за наличные деньги или у поставщиков без НДС, поэтому в случае обязательной уплаты налога им пришлось бы фактически прибавлять 20% к конечной цене.

Подобная ситуация могла сложиться и в сфере бытовых услуг. Эксперты также предполагали, что часть малого бизнеса могла бы пытаться искусственно занижать доход до 999 тыс. грн во избежание обязательной регистрации плательщиком НДС.

Для 2-й группы ФЛП прогнозировали рост цен на уровне 10–15%. В частности, в сфере общественного питания часть налоговой нагрузки могли компенсировать закупки продуктов по НДС у крупных поставщиков. В то же время, расходы на персонал и аренду помещений не формировали налоговый кредит, что влияло на конечную стоимость услуг.

В розничной торговле предприниматели, закупавшие товар официально с НДС, должны платить налог только с собственной наценки, а не с полной стоимости продукции. Однако дополнительные расходы на бухгалтерское сопровождение и отчетность (15–20 тыс. грн в месяц) также закладывались в цены — ориентировочно плюс 2–5%.

ФЛП 3-й группы, которые раньше платили 5% от дохода, в случае превышения лимита должны перейти на модель 3% + 20% НДС. Больше всего, по прогнозам, могли подорожать услуги фрилансеров — консалтинг, обучение, ремонтные работы — до 18–20%, ведь у них практически не было «входного» НДС для уменьшения налоговой нагрузки. В то же время, для предпринимателей, работавших с крупными компаниями — плательщиками НДС, цены существенно не менялись.

Экспортеры услуг, в частности в сфере ИТ или дизайна, также не подвергались бы росту стоимости, поскольку для экспорта действовала нулевая ставка НДС. Однако эксперты отмечали: административная нагрузка и объем отчетности для малого бизнеса значительно выросли бы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине с 1 января для физических лиц-предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, начали действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора.