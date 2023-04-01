ВВП, инфляция и реальные зарплаты: МВФ дал прогноз по экономике Украины до 2027 года

Международный валютный фонд (МВФ) обновил свой прогноз по экономике Украины на период с 2023 по 2027 годы.

Об этом говорится в сообщении МВФ о четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд.

По оценкам МВФ, в 2022 году валовой внутренний продукт Украины сократился на 30,3%. К 2023 году прогнозируется от падения на 3,0% до роста на 1,0%. В 2024 году рост составит 3,2%, в 2025 году 6,5%, в 2026 году 5,0%, в 2027 году 4,0%.

Инфляция в 2023 году составила 26,6%. В 2023 году она составит 20,0%, в 2024 году — 12,5%, в 2025 году — 8,0%, в 2026 году 6,0%, в 2027 году 5,0%.

По данным МВФ, реальная зарплата (с учетом инфляции) в 2022 году упала на 21,1%. В 2023 году она сократится еще на 2,0%. В 2024 году рост составит 2,5%, в 2025 году 5,0%, в 2026 году 5,0%, в 2027 году 4,0%.

В то же время вторжение России в Украину продолжает иметь разрушительные экономические и социальные последствия.

Активные боевые действия сосредоточены на востоке и юге Украины, а непрерывные атаки на критически важные энергетические объекты зимой привели к серьезным социальным потерям.

Число жертв среди гражданского населения продолжает расти, и более трети населения было перемещено. Война повлияла на экономику: активность сократилась примерно на 30% в 2022 году, большая часть основного капитала страны была уничтожена, а бедность растет.

Напомним, в НБУ прогнозируют рост цен из-за атак россиян на энергетическую систему Украины, что приводит к дефициту с электроэнергией.

Согласно расчетам правительства, государственные доходы 2023 года будут почти вдвое меньше расходов. Сокращение украинской экономики и инфляция в этом году будут настолько существенными, что по сравнению с этим даже незначительное улучшение обернется приростом. Поэтому в бюджет на 2023 год заложен рост ВВП на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.

В то же время средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

В этом году, как ожидается, украинская экономика может сократиться на 30-40%, а инфляция превысит 33%. Огромный дефицит бюджета, прежде всего, объясняется огромными расходами на безопасность и оборону.

Экономика на генераторах: треть украинцев потеряют работу - Юлия Свириденко

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