ВВП Украины в 2021 году вырос в основном благодаря "Большой стройке" - исследование

ВВП Украины в 2021 году вырос в основном благодаря "Большой стройке" - исследование

Финальный вклад "Большого строительства" в прирост реального ВВП составил 57 млрд. грн.

2,6% из 2,7% роста реального государственного ВВП по итогам этого года дала программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом свидетельствуют результаты исследования независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook, которыми поделился управляющий партнер и старший экономист исследовательского центра Михаил Кухар.

Эксперт объяснил, что для исследования использовались официальные данные об отраслевой структуре прироста реального ВВП за 1-3 кварталы, а также прогноз на 4 квартал этого года.

Согласно примененной методологии Государственной службы статистики, финальный вклад "Большой стройки" в прирост реального ВВП составил 57 млрд грн, что является дисконтированным значением реального вклада программы в 143 млрд грн в ценах 2016 года.

"Даже при таких строгих условиях остается прежним: доля БС в приросте реального ВВП в 2021 году – +2,6% ВВП. Сам возможный рост реального ВВП в текущем году – +2,7-3,1% по разным сценариям. Наша группа больше склоняется к нижнему значению", - рассказал Кухар.

Он добавил, что точные причины того, почему "Большая стройка" составила львиную долю роста реального ВВП, пока не ясны. Однако уже можно делать выводы о положительном эффекте программы на экономику.

"Если бы не БС, спад экономики во втором полугодии за счет роста цен на энергоносители и роста тенизации в ожидании бизнесом грядущих налоговых ужесточений "прижали" бы годовую цифру роста реального ВВП в этом году почти к нулю", - заявил Кухар.