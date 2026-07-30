Вы можете даже не знать о своих долгах: юрист рассказала, как проверить это собственноручно

Как проверить свои долги / © pexels.com

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Украинские предприниматели могут легко контролировать состояние своих расчетов с бюджетом и проверять наличие долгов прямо со смартфона или компьютера. Так что если вы думаете, не забыли ли заплатить налоги, или пользуетесь услугами бухгалтеров, это можно легко проконтролировать в несколько кликов.

Об этом рассказали РБК-Украина.

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Как ФЛП узнать о налоговых долгах без визитов в налоговую

Предприниматели в Украине, чтобы проверить, есть ли у них долги, могут воспользоваться двумя государственными онлайн-сервисами. Среди них — Электронный кабинет налогоплательщика или портал «Дія».

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Юрист Татьяна Ященко отмечает, что именно Электронный кабинет налогоплательщика является наиболее удобным для детального контроля.

В кабинете работает специальный раздел «Состояние расчетов с бюджетом», где отображается баланс за выбранный год. Кроме того, сервис позволяет заказать официальную выписку о состоянии расчетов с бюджетами и целевыми фондами.

Чтобы заказать такой документ, нужно придерживаться этих шагов:

Выделите раздел «Заявления, запросы для получения информации». В верхней части страницы укажите год и месяц формирования запроса. Это не влияет на период самой выписки. Найдите и выберите форму F1300207 — «Запрос о получении выписки по состоянию расчетов с бюджетами и целевыми фондами по данным органов ГНС». В тексте запроса укажите период, за который вам необходимы данные.

После этого готовая выписка приведет вам в раздел «Входящие/исходящие документы» — «Входящие документы».

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Проверить наличие у себя долгов можно еще быстрее. Для этого зайдите в приложение «Дія» на своем телефоне. Далее откройте раздел «Предпринимателю».

Нажмите «Уплата налогов и сборов» и перейдите на вкладку «Расчеты с бюджетом». Там покажутся долги, отсутствие долгов или переплата налогов по вашему ФЛП.

Почему ниоткуда возникают долги за газ

Напомним, газоснабжающая компания «Нефтегаз Украины» рекомендует потребителям проверять банковские реквизиты перед оплатой счетов и удалять старые платежные шаблоны.

Смена реквизитов произошла еще весной 2026 года, и сейчас автоматическое перенаправление средств с устаревших счетов отсутствует. Оплата по старым данным приведет к тому, что деньги не засчитаются, а на лицевом счете возникнет задолженность.

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Для проверки состояния расчетов клиентам рекомендуют использовать личный кабинет, официальный чат-бот или приложение «Куб».

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